“Πλήγμα” με Ζεσούς στην Άρσεναλ

Ο τραυματισμός του Βραζιλιάνου επιθετικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποδείχτηκε αρκετά πιο σοβαρός από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο 25χρονος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί του γόνατο.

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, καθώς έχει υποστεί ζημιά στο μηνίσκο και αναμένεται να απουσιάσει για τους επόμενους τρεις μήνες, δημιουργώντας μεγάλο “πονοκέφαλο” στον Μικέλ Αρτέτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των “κανονιέρηδων”, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα περάσει και επίσημα την πόρτα του χειρουργείου, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του.//

🗞 Gabriel Jesus has successfully undergone surgery to his right knee 👇

— Arsenal (@Arsenal) December 6, 2022