Παίκτης του μήνα o Όντεγκααρντ!

Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δίνοντας λύσεις στις τέσσερις νίκες της ομάδας του στην Premier League.

Παίκτης του μήνα στην Premier League από το μήνα Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβρη, αναδείχθηκε ο Μάρτιν Όντεγκααρντ της Άρσεναλ, ο οποίος τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε.

Ο Νορβηγός διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν καθοριστικός για τους “κανονιέρηδες”, καθώς στους τέσσερις αγώνες που μέτρησε ισάριθμες νίκες η ομάδα του, κατέγραψε τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Παίκτης του μήνα στην Premier League για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναδείχθηκε ο Μάρτιν Όντεγκααρντ της Άρσεναλ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στις τέσσερις νίκες της ομάδας του. Φέτος συνολικά μετράει επτά τέρματα και και πέντε τελικές πάσες σε όλες τις διοργανώσεις.//

Øutstanding in Nov/Dec ✨

Martin Odegaard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month!#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/EhTly6IttK

— Premier League (@premierleague) January 13, 2023