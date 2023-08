Ο Ράμσντεϊλ κατά της ομοφοβίας στο ποδόσφαιρο

Ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ σε μια επιστολή στο “Players’ Tribune”, αναφέρθηκε στα ομοφοβικά σχόλια των οπαδών, τα οποία δέχεται εντός και εκτός γηπέδων.

Ο 25χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής έδειξε πως υπάρχει ελπίδα στον αθλητισμό και στην καταπολέμηση της βίας εντός των γηπέδων, όποιας μορφής και αν είναι αυτή. Στο κείμενο με τίτλο «Ferme la Ramsdale!» (σ.σ. «Βγάλε τον σκασμό Ράμσντεϊλ») ο παίκτης των “Κανονιέρηδων” αποκαλύπτει πως δεν είχε αναφερθεί ποτέ στην σεξουαλικότητα του αδερφού του και σκέφτηκε σοβαρά πως τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνει. Στην επιστολή λέει και ο ίδιος πως:

«Θέλω αυτό το άθλημα που μου αρέσει να είναι ένα ασφαλές και φιλόξενο μέρος για όλους. Θέλω ο αδερφός μου, ο Όλι, ή οποιοσδήποτε άλλος, ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας, φυλής ή θρησκείας, να μπορεί να παρακολουθεί αγώνες χωρίς να χρειάζεται να φοβάται ότι θα δεχθεί επίθεση. Με τα χρόνια μάλλον δάγκωνα τη γλώσσα μου λίγο-πολύ συχνά όταν άκουγα ομοφοβικά σχόλια ή ανόητες κουβέντες. Νομίζω ότι ο αδερφός μου μπορεί να έκανε το ίδιο. Όλα τελειώνουν σήμερα. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους».

Ο Ράμσντεϊλ ουσιαστικά παραδέχεται πως ο αδερφός του είναι το πιο γενναίο μέλος της οικογένειας του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του και πως η σύνταξη της συγκεκριμένης επιστολής, είναι πάνω από όλα με τις “ευλογίες” της οικογένειας του.//ΓΡ.

