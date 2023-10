Ο Αρτέτα έκανε ουτοπική πρόταση για παραπάνω αλλαγές

Τη δική του οπτική εξέφρασε ο προπονητής της Άρσεναλ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (27/10), προτείνοντας λύση για να αντιμετωπίζουν οι ομάδες αποτελεσματικά τους πολλούς τραυματισμούς.

Οι “κανονιέρηδες” αντιμετωπίζουν τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το Σάββατο (28/10, 17:00) στο “Emirates Stadium“, την ώρα που οι απουσίες είναι ένα μεγάλο “αγκάθι” και φέτος στην προσπάθειά τους να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Μικέλ Αρτέτα είδε πρόσφατα τους Τόμας Πάρτεϊ και Γκαμπριέλ Ζεσούς να τίθενται “νοκ-άουτ” και εμφανίστηκε αρκετά ανήσυχος επί του θέματος, καθώς η ομάδα του δίνει ματς κάθε τρεις μέρες σε σταθερή βάση.

Shaping up for Sheffield United ✊

📸 Check out the full training gallery here 👇

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2023