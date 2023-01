Νέο πλάνο αποκαλύπτει το πρόσωπο του οπαδού που επιτέθηκε στον Ράμσντεϊλ (video)

Τις τελευταίες ώρες είδες το φως της δημοσιότητας ένα καινούργιο βίντεο, στο οποίο φαίνεται από άλλη γωνία η επίθεση που δέχθηκε από θεατή μετά το τέλος του Τότεναμ – Άρσεναλ ο Άγγλος πορτιέρε, με αποτέλεσμα ο φακός να… δει το πρόσωπό του.

Μετά το τέλος του μεγάλου αγώνα της Κυριακής (15/1), κάποιοι οπαδοί των γηπεδούχων προσπάθησαν να κινηθούν εναντίον των παικτών του Αρτέτα, με έναν εξ’ αυτών να κλωτσά στην πλάτη τον Άαρον Ράμσντεϊλ. Το επεισόδιο τελείωσε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και τον Ισπανό τεχνικό να απομακρύνει τους παίκτες του από το σημείο.

Σχετικά γρήγορα κυκλοφόρησαν διάφορα βίντεο στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα η κίνηση του θεατή να χτυπήσει τον Άγγλο κίπερ. Το απόγευμα της Τρίτης (17/1) όμως, ήρθε στο φως της δημοσιότητας επιπλέον υλικό που ξεδιαλύνει την υπόθεση. Για την ακρίβεια, υπάρχει μία κάμερα η οποία… ακολουθεί την πορεία του οπαδού από τη στιγμή που χτυπά τον Ράμσντεϊλ, έως το σημείο που επιστρέφει στις κερκίδες και βγάζει το κασκόλ με το οποίο κάλυπτε το πρόσωπό του.

Στην Μεγάλη Βρετανία τονίζουν πως προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για το περιστατικό, όμως τα νέα πλάνα σίγουρα πρόκειται να βοηθήσουν τις αρχές στο έργο τους.//

Δείτε το βίντεο:

The fan who kicked Ramsdale caught on camera pic.twitter.com/YVxfjUYRcd

— Doc (@karthikadhaigal) January 17, 2023