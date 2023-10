Αρτέτα: «Είχαμε μεγάλη ευκαιρία πέρυσι, σκέφτηκα αν είμαι ακόμα ο κατάλληλος»

Ο Βάσκος προπονητής μίλησε για τον χαμένο τίτλο της Premier League την περσινή σεζόν, αποκαλύπτοντας πως αμφέβαλλε για τις ικανότητές του και για το αν είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την Άρσεναλ ξανά στις επιτυχίες.

Οι “κανονιέρηδες” διεκδίκησαν τη σεζόν 2022/23 μέχρι ενός σημείου το πρωτάθλημα της Αγγλίας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά λύγισαν στο τελευταίο τρίτο της χρονιάς και οι “πολίτες” πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση.

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στην απώλεια του πρωταθλήματος στην εκπομπή “Men in Blazers”, δηλώνοντας:

«Είμαι ένας κακός loser. Ήμουν πραγματικά απογοητευμένος που δεν το κερδίσαμε, όταν είχαμε την μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε.

Εγώ έχω την ευθύνη και θα έπρεπε να σκεφτώ εάν είμαι ακόμη ο κατάλληλος άνθρωπος, ώστε να πάω τον σύλλογο σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Είχα την ενέργεια και την πειθώ προς τους ποδοσφαιριστές και είπα ας το προσπαθήσω».

