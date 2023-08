Στην αποστολή της Κροατίας ο Βίντα για τα προκριματικά του Euro

Τους παίκτες που θα πάρει μαζί του για τις αναμετρήσεις με τη Λετονία και την Αρμενία, γνωστοποίησε τη Δευτέρα (21/8) ο Ζλάτκο Ντάλιτς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ.

Γνωστή έγινε η αποστολή της Κροατίας για την προκριματική φάση του Euro 2024, η οποία θα λάβει χώρα στη Γερμανία. Ο Κροάτης κόουτς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κλήθηκε να επιλέξει 23 ποδοσφαιριστές και ένας εξ αυτών ήταν ο Ντομαγκόι Βίντα.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ από την άλλη, Ντόμινικ Κοτάρσκι επιλέχθηκε για τη λίστα των αναπληρωματικών, σε περίπτωση… στραβής.

Υπενθύμιση, πως η Κροατία βρίσκεται στον 4ο όμιλο μαζί με Λετονία, Τουρκία και Αρμενία.

Η κάρτα με την αποστολή της “χρβάτσκα”:

📨 Head coach Zlatko Dalić announced Croatian squad for the European Qualifiers for @EURO2024 against @kajbumba and @OfficialArmFF in September. We're happy to see captain Luka Modrić leading the team once again! 🙏🏻❤️‍🔥🇭🇷 #europeanqualifiers #euro2024 #croatia #family pic.twitter.com/qFN3B7A3wx

— HNS (@HNS_CFF) August 21, 2023