Ρένκελ: «Κλείνει στην ΑΕΚ ο Κικάνοβιτς»

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ο 23χρονος χαφ θα υπογράψει άμεσα στην “Ένωση”, σε μία μεταγραφή που θα πλησιάσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ΑΕΚ φαίνεται να κλείνει ο Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Φαβιάν Ρένκελ.

Ο ίδιος τονίζει, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ο Κικάνοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με τη μεταγραφή να πλησιάζει μάλιστα τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η φημολογία θέλει τον Κικάνοβιτς να πηγαίνει στην ΑΕΚ αντί 2 εκατ. δολαρίων (σ.σ. 1,9 εκατ. ευρώ). Η ανακοίνωση έρχεται σύντομα. Ο Ματίας Αλμέιδα παίρνει τον παίκτη του με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη 2η θέση της Super League».//

RUMOR: Word around town is that Benji Kikanovic is on his way to #AEK Athens for around $2,000,000. Announcement should be coming soon. Matias Almeyda gets his guy while AEK is currently 2nd in the #SuperLeague. #MLS #Quakes74 📸 @mimtclaughlin #Bosnia #aekfc pic.twitter.com/9hhIP4YUj8

— Favian Renkel (@FavianRenkel) January 3, 2023