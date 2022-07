“Αγκαλιά” με Βίντα η ΑΕΚ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Κροατία, ο 33χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός είναι ο εκλεκτός της Ένωσης για την ενίσχυση της στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα “germanijak.hr” αναφέρει πως ο Ντομογκόι Βίντα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Και σημειώνει: «Αν όλα πάνε καλά, ουσιαστικά, όλα έχουν συμφωνηθεί, ο αμυντικός θα υπογράψει αύριο το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και θα τεθεί αμέσως στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα».

Το κροατικό δημοσίευμα αναφέρει επίσης: “Τον Ιούνιο έληξε το συμβόλαιο του Βίντα με την Μπεσίκτας, όπου που πέρασε περισσότερα από 4 χρόνια ερχόμενος από τη Ντιναμό Κιέβου. Αν και οι Τούρκοι ήθελαν να τον κρατήσουν, ο Βίντα χρειαζόταν μία νέα πρόκληση στην καριέρσα και στα 33 τη βρήκε στην Αθήνα και την ΑΕΚ”.

Καταλήγοντας, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως: “Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου δεν είναι ακόμα γνωστές, αλλά με δεδομένο ότι ο Βίντα έρχεται ως ελεύθερος, το σίγουρο είναι δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για αυτόν στην Μπεσίκτας”.

💥EXCLUSIVE💥

Domagoj Vida will continue his career in @AEK_FC_OFFICIAL! As per our sources, he’ll sign for @AEK_FC_OFFICIAL in next few days! There’s a chance signs for AEK tomorrow! Vida left @Besiktas on a fee transfer after 4.5 years!

MORE⬇️https://t.co/4GBgosSOo0

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) July 22, 2022