Αλλαγή ρόλου στην ΑΕΚ για τον Μπρούνο Άλβες. Ο Πορτογάλος μέχρι τώρα είχε τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή. Πλέον και μετά από συνομιλία που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο, συμφώνησαν πως ο νέος αυτός ρόλος του θα είναι του Strategic Consultant and Ambassador of the club (Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρέσβης της ομάδας).//Κ.