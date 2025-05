Κουζμίσκας: «Η Μάλαγα είναι το φαβορί σε όλο το Final Four»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας:

Για το πώς βιώνει την παρουσία στο Final Four: «Είναι κάτι ξεχωριστό και το είπα και στους παίκτες. Για κάποιους στην ομάδα είναι πιθανό να είναι και το μόνο Final Four της ζωής τους. Τα συναισθήματα, αλλά και η προσοχή που έχουμε από εσάς τους δημοσιογράφους είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναβιώσει. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσους από εσάς να έρχονται εδώ. Είναι κάτι μεγάλο αλλά αύριο θα συγκεντρωθούμε μόνο στο παιχνίδι. Η Μάλαγα είναι το φαβορί όχι μόνο στα ημιτελικά αλλά σε όλο το Final Four. Οπότε εμείς είμαστε κάτι σαν το underdog, αλλά καμία φορά είναι καλύτερο».

Για το τι χρειάζεται η ΑΕΚ ώστε να νικήσει στο παιχνίδι: «Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε πιο πολλούς πόντους (γέλια). Μιλώντας σοβαρά, είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ανήκει στους λίγους ευρωπαϊκούς συλλόγους που είναι τόσο σταθεροί τα τελευταία χρόνια. Κέρδισαν και το ισπανικό Κύπελλο, κάτι που είναι δύσκολο. Πρέπει να έχουμε την ενέργεια που θα έχουν. Παίζουν σε ένα πολύ δυνατό τέμπο.

Κάθε ένας τους αγωνίζεται τέσσερα-πέντε λεπτά, βγαίνει αλλαγή και το τέμπο μένει ίδιο. Οπότε πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα των επιθέσεών τους. Από πλευράς μας αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε είναι ότι κάναμε όλη τη σεζόν. Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ σίγουρος για το αυριανό παιχνίδι, διότι στους φετινούς σημαντικούς αγώνες ήμασταν καλοί. Αυτό δείχνει ότι έχουμε θετική ψυχολογία. Εύχομαι στο αυριανό ματς να γίνει το ίδιο».

Για τους φίλους της ΑΕΚ: «Νομίζω ότι αυτή η σεζόν μας απέδειξε ότι είναι τεράστια η διαφορά να παίζεις εντός έδρας. Είμαστε αήττητοι στο Champions League. Δεν είμαι σίγουρος πόσοι οπαδοί θα έρθουν αύριο γιατί τα εισιτήρια είναι λίγο ακριβά. Αλλά γενικά, η υποστήριξή τους σε όλη τη σεζόν, όχι μόνο σε αυτό το Final Four, ήταν εξαιρετική».//ΔΜ

