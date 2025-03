Η συνεργασία Χέιλ και Γκρέι στο Top 5 του BCL (video)

Η “Ένωση” ήταν πραγματικά εντυπωσιακή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ στις κορυφαίες φάσεις της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, υπήρχε η συνεργασία των Χάντερ Χέιλ και Ραϊκουάν Γκρέι. Οι δύο Αμερικανοί παίκτες των “κιτρινόμαυρων”, πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό “alley oop” και η όλη η Sunel Arena, αποθέωσε την αγαπημένη τους ομάδα.

Στην πρώτη θέση του TOP 5, εντοπίζουμε τον Εμπούκα Ιζούντου της Γαλατάσαραι, ο οποίος έκανε ένα απίστευτο κάρφωμα, στο παιχνίδι κόντρα στη Μάλαγα.//ΔΜ

Δείτε τις κορυφαίες φάσεις της 4ης στροφής των “16” του BCL:

📺 Grab the popcorn, it's time for this week's 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐬 in the #BasketballCL! 😌



5️⃣ RaiQuan Gray – @aekbcgr 🇬🇷

4️⃣ Tyson Perez – @unicajaCB 🇪🇸

3️⃣ Kenneth Faried – @PallacReggiana 🇮🇹

2️⃣ Jayvon Graves – @rytasvilnius 🇱🇹

1️⃣ Ebuka Izundu – @GSBasketbol 🇹🇷 pic.twitter.com/zfVZCQgOQI