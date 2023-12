Η κεφαλιά του Σιντιμπέ στο Μπράιτον το καλύτερο γκολ των ομίλων του Europa League

Το τέρμα που σημείωσε ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ για την φάση των ομίλων στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η πανέξυπνη εκτέλεση του Χατζισαφί και η κεφαλιά οβίδα του Σιντιμπέ που άνοιξε τον δρόμο για την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο Μπράιτον ψηφίστηκε ως το καλύτερο τέρμα για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Η ανάδειξη του καλύτερου τέρματος βγήκε μετά από ψηφοφορία του κόσμου. Η UEFA ανέβασε στην επίσημη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γκολ του Γάλλου δεξιού μπακ με την λεζάντα: «Το γκολ που ψηφίσατε ως το κορυφαίο για τους ομίλους του Europa League»

🥁 Your #UEL Goal of the Group Stage winner is… @Heineken || #UELGOTGS pic.twitter.com/a1kUnZeve6

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 22, 2023