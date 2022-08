Εκτός Εθνικής Ιράν Ανσαριφάρντ-Χατζισαφί

Σε πολύ δύσκολη θέση φέρονται να βρίσκονται οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, μετά τα αρνητικά σχόλια που έκαναν δημόσια κατά του προπονητή τους, σύμφωνα με όσα γράφονται στην πατρίδα τους.

Χωρίς τα ονόματα των Καρίμ Ανσαριφάρντ και Εχσάν Χατζισαφί είναι πιθανό να ανακοινωθεί η επόμενη προεπιλογή της Εθνικής ομάδας του Ιράν. Οι δύο παίκτες της “Ένωσης” έκαναν κάποιες… επικριτικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες αφορούσαν τον Ντράγκαν Σκότσιτς. Με 90 και 114 συμμετοχές αντιστοίχως, αποτελούν δύο από τους πιο έμπειρους του ρόστερ. Ο 53χρονος Κροάτης δεν φέρεται να ενδιαφέρεται για αυτό και αναμένεται να τους “κόψει” αμφότερους από τις επόμενες κλήσεις του.

Το δημοσίευμα:

Karim Ansarifard and Ehsan Hajsafi might be dropped for the next #TeamMelli’s camp in September after they posted IG’s stories against Dragan Skocic. #Iran pic.twitter.com/a2vfBM1yLb

— Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) August 7, 2022