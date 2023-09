Σάμαρης: «Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα»

Την απόφαση να αγωνιστεί στην Βραζιλία για λογαριασμό της Κοριτίμπα πήρε ο 34χρονος Έλληνας και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της, τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν δυσκολεύτηκε να πει το ”ναι”.

Ο Ανδρέας Σάμαρης μετά την αποδέσμευσή του από την Ρίο Άβε αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κοριτίμπα, όπου σύμφωνα με τον ίδιο ο λόγος που πήρε την συγκεκριμένη απόφαση ήταν το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι ιθύνοντες του συλλόγου.

Ο έμπειρος μέσος δήλωσε επικεντρωμένος στο να βοηθήσει την νέα του ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω και να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο που του έχει ανατεθεί.

Όσον αφορά την απόφαση να μετακομίσει στη Βραζιλία: «Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα να έρθω στην Κοριτίμπα, κυρίως λόγω του πρότζεκτ που μου παρουσίασαν ο Αρτούρ Μοράες και ο Κάρλος Αμοδέο. Είμαι πλέον επικεντρωμένος στο να βοηθήσω τον σύλλογο να πάει σε άλλο επίπεδο κάτι που νιώθω πως είναι πολύ εφικτό».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας παίκτης συμπλήρωσε: «Η Κοριτίμπα εξαρτάται από την ίδια, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί κανείς για το τι κάνουν άλλες ομάδες. Για τους οπαδούς μας, μου έχουν μιλήσει οι συμπαίκτες μου, αλλά και οι άνθρωποι της διοίκησης. Καταλαβαίνω πως είναι ταραγμένοι επειδή η ομάδα βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, όμως ξέρω πως μπορούν να δώσουν το δικό τους σόου από τις κερκίδες και ελπίζω να το δω αυτό την Πέμπτη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την αντεπίθεση μας στην αναμέτρηση με την Μπαϊα και να τους δούμε χαρούμενους».

Για το αν μπορεί να γίνει ο μέντορας της ομάδας: «Μπορώ να παίξω αυτό τον ρόλο. Στην καριέρα μου πάντα παίζω αυτό τον ρόλο. Κάποιες φορές δουλεύει και κάποιες άλλες όχι. Νιώθω με τους νέους παίκτες στην ομάδα πως θα κάνουμε τη διαφορά». //ΜΛ.

