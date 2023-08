“Τελειώνει” από την DC United ο Φούντας!

Η ομάδα του MLS λύνει τη συνεργασία της με τον Έλληνα επιθετικό, καθώς υπάρχουν έρευνες μέσω… ανιχνευτή ψεύδους για ρατσιστική επίθεση.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από την DC United, καθώς έχουν αρχίσει ήδη έρευνες για επίθεση του Έλληνα επιθετικού με ρατσιστική διάθεση σε συμπαίκτη του.

Όπως αναφέρει η “Athletic” ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εξαπέλυσε ρατσιστική επίθεση σε συμπαίκτη του και το MLS ξεκίνησε έρευνα, προκειμένου να επιβάλει και τις αντίστοιχες ποινές. Όπως όλα δείχνουν, η επίθεση του Φούντα έγινε προς τον Ρομπέρτα σε προπόνηση, με αποτέλεσμα οι δυο παίκτες να “πιαστούν” στα χέρια και να τεθούν εκτός ομάδας.//Γ.

D.C. United forward Taxi Fountas commissioned a polygraph test – a lie-detector – to help defend himself against allegations of racist verbal abuse against a team-mate.

MLS is investigating & D.C. United are close to mutually terminating Fountas’ contract.

📝 @MLSist

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 5, 2023