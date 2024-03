Ο Κατράνης σκόραρε… τρίποντο στο Βανκούβερ (video)

Ιδανικό ήταν το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Κατράνη στην αρχική ενδεκάδα της Ρίαλ Σολτ Λέικ στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 μέσα στον Καναδά επί των Γουάικαπς.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ, με θητεία στον Ατρόμητο, πέτυχε με φοβερό σουτ το νικητήριο γκολ στο 76ο λεπτό και γνώρισε την αποθέωση. Στη βαθμολογία του MLS το Σολτ Λέικ έφτασε στην 5η θέση της δυτικής περιφέρειας, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς, μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές το πρωταθλήματος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Κατράνης δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του: «Είμαι πανευτυχής που στο πρώτο μου παιχνίδι ως βασικός μπόρεσα να σκοράρω και να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει τους τρεις πόντους», τόνισε μετά το ματς.//Α.

Δείτε το γκολ:

Katranis to the far post!

Another excellent team effort and @realsaltlake take the lead. pic.twitter.com/a6KxMU70vY

