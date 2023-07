Η DC United έβαλε στο… ψυγείο τους Φούντα και Ρομπέρτα!

Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός και ο Ολλανδός συμπαίκτης του μπήκαν στο… ψυγείο από την ομάδα τους, που απέφυγε να προβεί σε λεπτομέρειες που την ώθησαν σε αυτή την απόφαση.



H DC United έθεσε εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων τον Ταξιάρχη Φούντα και τον Νάιτζελ Ρομπέρτα, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόφασή του, κάνοντας λόγο για «πιθανές παραβιάσεις της πολιτικής του πρωταθλήματος». Το MLS από την πλευρά του άρχισε να συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το συμβάν.

Η αγγλική ιστοσελίδα “Athletic” πάντως επικαλείται από την πλευρά της μαρτυρίες, όπου κατηγορούσαν τον Φούντα για ρατσιστική επίθεση προς τον Ρομπέρτα κατά τη διάρκεια πρόσφατης προπόνησης, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ολλανδού που άσκησε σωματική βία στον 27χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό.//Λ.

D.C. United tonight announced that Taxi Fountas & Nigel Robertha have been placed on “administrative leave.” They didn’t say why.

Multiple sources have confirmed that Fountas allegedly directed a racial slur at Robertha, who then assaulted him.

— Pablo Iglesias Maurer (@MLSist) July 22, 2023