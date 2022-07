Δεν το κουνάει από το Κατάρ ο “Φέτφα”

Ο 31χρονος Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει για ακόμη μια χρονιά στο Κατάρ, αυτήν τη φορά για λογαριασμό της Αλ Σαϊλίγια για μονοετές συμβόλαιο.

Μετά από μια γεμάτη διετία στην Αλ Κορ με 13 τέρματα σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (9 γκολ σε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος), ο Γιάννης Φετφατζίδης που ακούστηκε το τελευταίο διάστημα για μεγάλες ελληνικές ομάδες θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαϊλίγια.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και πιο πρόσφατα του Άρη, έχει αγωνιστεί στην Ιταλία (Τζένοα, Κίεβο) αλλά και τη Σαουδική Αραβία (Αλ Αχλί).

🔵⚫️ @AlSailiyaclub announce the contract with Greek player Fetfa for one season#QNBStarsLeague pic.twitter.com/oGqn692oRI

— Qatar Stars League (@QSL_EN) July 1, 2022