Υπόθεση Βεζένκοφ: Κράτησαν Μπαρνς οι Κινγκς

Σχεδόν ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της Free Agency, οι “Βασιλιάδες” συμφώνησαν για νέο τριετές συμβόλαιο με τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ, ενώ παράλληλα διατήρησαν ένα αρκετά καλό ποσό στο salary cap για τις επόμενες κινήσεις τους.



Οι Σακραμέντο Κινκς έκαναν σπουδαία κίνηση, καθώς ανανέωσαν το συμβόλαιο του Χάρισον Μπαρνς για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως έγινε γνωστό από το ESPN.

Sacramento Kings forward Harrison Barnes – a key part of the franchise’s rise into Western Conference contention – has agreed on a new three-year, $54 million contract extension, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/JCT4RUayt7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023