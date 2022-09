Υπογράφει και συνεχίζει να προπονείται με τους Λέικερς o Μπέικον (ΦΩΤΟ)

Στην προετοιμασία των “λιμνάνθρωπων” θα λάβει μέρος ο Αμερικανός γκαρντ, που θα διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της ομάδας του Λεμπρόν Τζέιμς.

Συνεχίζει να το παλεύει να βρει ομάδα στο ΝΒΑ ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος αναμένεται να να υπογράψει στους Λέικερς για να λάβει μέρος στην προετοιμασία τους και να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο για τη σεζόν 2022/23 στο “μαγικό κόσμο”.

Tην περασμένη περίοδο ο 27χρονος άσος είχε 14 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Το 2017 είχε επιλεγεί στο νούμερο 40 του ντραφτ και έπαιξε σε Χόρνετς και Μάτζικ μετρώντας 7,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 19,4 λεπτά ανά αγώνα και συνολικά σε 207 ματς.

Sources: The Lakers plan to sign G/F Matt Ryan on a non-guaranteed deal. Four-year NBA veteran Dwayne Bacon is also working toward training camp deal with the Lakers. Ryan was with the Celtics on a two-way last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2022