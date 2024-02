Υπέγραψε με τους Λέικερς ο Ντίνγουιντι

Στο ρόστερ του Ντάρβιν Χαμ υπολογίζεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (11/02) ο Αμερικανός γκαρντ, μιας και λίγες ώρες αφού αφέθηκε οριστικά ελεύθερος από τους Ράπτορς έβαλε… μελάνι στη συμφωνία του με τους “λιμνανθρώπους”.

Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς είναι ο Σπένσερ Ντίνγουιντι. Ο 30χρονος βγήκε από τη λίστα των “waivers”, μιας και συμπληρώθηκαν τα δύο 24ώρα από τη στιγμή που η ομάδα του Τορόντο έλυσε μονομερώς το συμβόλαιό του. Κάπως έτσι είχε πλέον τη δυνατότητα να υπογράψει νέα συμφωνία, κάτι που έκανε… αμέσως. Ο οργανισμός του “LA” του έδωσε ότι είχε απομείνει από τη mid-level exception, ήτοι περίπου 1.5 εκατομμύριο δολάρια έως το τέλος της σεζόν.

Το καλοκαίρι ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι εκ νέου ελεύθερος και θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Οι Λέικερς δεν αποκλείεται να ενδιαφερθούν… εκ νέου, ειδικά αν ο Ντίνγουιντι πραγματοποιήσει πειστικές εμφανίσεις στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν.//Α.

Lakers land Spencer Dinwiddie on a $1.5 million deal using remainder of their mid-level exception for the remainder of the season – story at @TheAthletic with @jovanbuha: https://t.co/NNcjDqxdWf

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2024