Χειρουργήθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Γερμανών ο Όσκαρ Ντα Σίλβα υπέστη κάκωση έσω συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

«Ο Όσκαρ υπέστη κάκωση έσω συνδέσμου στο δεξί γόνατο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο αυτήν την Τετάρτη. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Περαστικά Όσκαρ», αναφέρει η Μπάγερν Μονάχου.

🚨 Injury Update: Oscar suffered a medial ligament injury in his right knee and underwent successful surgery in Munich this Wednesday. He will be out for the coming weeks. Get well soon, Oscar! 🙏



