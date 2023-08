WNBA: Η πρώτη παίκτρια που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους

Το ρόδι έσπασε η 41χρονη Νταϊάνα Ταουράσι, όταν το βραδύ της Πέμπτης, 3η Αυγούστου, έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που ξεπέρασε τους 10.000.

Η Νταϊάνα Ταουράσι θα μείνει στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ για πάντα, αφού είναι η πρώτη κυρία που ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 πόντων. Για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι η παίκτρια την οποία ο Κόμπι Μπράιαν είχε αποκαλέσει “White Mamba”.

Η Αμερικανίδα γκαρντ των Φοίνιξ Μέρκιουρι χρειαζόταν μονάχα 18 πόντους μέχρι πριν το βράδυ της 3ης Αυγούστου, κόντρα στις Ατλάντα Ντριμ. Η 41χρονη και έσπασε το ρεκόρ, που καμία άλλη παίκτρια δεν έχει καταφέρει, αλλά και χάρισε την νίκη στην ομάδα της, με τελικό 91-71.

Οι αριθμοί της άγγιξαν τις 12/12 βολές, 6/8 δίποντα και 6/13 τρίποντα, καθώς έσπασε και άλλα ρεκόρ. Έγινε η πρώτη και η γηραιότερη παίκτρια που έχει σημειώσει τετράκις 40 πόντους.//ΓΚ

🌟 10K CAREER POINTS 🌟

The #WNBA All-Time Leading Scorer @DianaTaurasi becomes the first player in WNBA History to reach 10,000 career points!

Congrats, DT 🧡#MoreThanGame pic.twitter.com/XW13Zwzewl

— WNBA (@WNBA) August 4, 2023