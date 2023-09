Βραβείο σε Ολυμπιακό και Βεζένκοφ για το πρόγραμμα του One Team

Σημαντική διάκριση κατέγραψαν οι ”ερυθρόλευκοι”, λαμβάνοντας το ασημένιο βραβείο για το πρόγραμμα του One Team, το οποίο έχει ξεχωρίσει για τις δράσεις του. Παράλληλα ο MVP της Euroleague αναδείχθηκε ως ο καλύτερος πρεσβευτής του προγράμματος.

Η ανακοίνωση

«Για μία ακόμη χρονιά ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο βάθρο των νικητών! Πιο συγκεκριμένα το «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα One Team κατέκτησε το ασημένιο βραβείο για τη σεζόν 2022-23! Επίσης, ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος πρεσβευτής του ONE Team για την περσινή χρονιά!

Η ομάδα μας είχε κατακτήσει back to back το χρυσό βραβείο τις σεζόν 2020-21 και 2021-22, ενώ είχαν προηγηθεί και δύο ασημένια τις σεζόν 2017-18 και 2019-20! Επίσης, ο εδώ και επτά χρόνια σταθερός πρεσβευτής μας στο ONE Team, Κώστας Παπανικολάου, είχε τιμηθεί πέρυσι με τον τίτλο του καλύτερου πρεσβευτής του προγράμματος.

“Νιώθουμε τυχεροί και ευλογημένοι που έχουμε την δυνατότητα να δίνουμε στους ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά τη δυνατότητα να χαμογελούν, να διδάσκονται και να ξεχωρίζουν!”, δήλωσε η υπεύθυνη του προγράμματος, Πένη Γιοβάνοβιτς. “Όλοι όσοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του ONE Team, προπονητές, εθελοντές και συνεργάτες, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Το βραβείο αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και μας δίνει όχι μόνο ικανοποίηση, αλλά και τη δύναμη να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά”.

Το πρόγραμμά μας είναι από τα μακροβιότερα στην Ευρώπη, καθώς συμμετέχουμε από την πρώτη χρονιά του ONE TEAM και έχει ξεχωρίσει για τις δράσεις του.

Τον Δεκέμβρη του 2022 γιορτάσαμε τα δέκα χρόνια παρουσίας μας με ένα σπέσιαλ φιλικό ανάμεσα στην ανδρική ομάδα και τους αθλητές του ONE TEAM.

Τίμησα με την Διεθνή Ημέρα της Γης, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις!

Συνεχίζουμε να «παράγουμε» τα προϊόντα κοινωνικής ευθύνης.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως λέμε πάντα και το πιστεύουμε: “Στο One Team είμαστε ΟΛΟΙ νικητές”!”».

