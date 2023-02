Βόμβα: Στους Μάβερικς με ανταλλαγή ο Ίρβινγκ

Η είδηση της… χρονιάς έσκασε το βράδυ της Κυριακής (5/2) στο NBA, μιας και οι Μπρούκλιν Νετς έστειλαν τον 30χρονο σταρ στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, μετά το αίτημα που κατέθεσε την Παρασκευή (3/2).

Σύμφωνα με το “The Athletic”, οι Ντάλας Μάβερικς συμφώνησαν με την ομάδα της Νέας Υόρκης για μία σπουδαία ανταλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, ο Καϊρί Ίρβινγκ και ο Μαρκίφ Μόρις θα μετακομίσουν στο Τέξας, με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι και τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ να ακολουθούν το αντίθετο δρομολόγιο. Ταυτόχρονα, οι Νετς θα λάβουν μία επιλογή πρώτου γύρου για το draft του 2029 και άλλες δύο επιλογές δεύτερου γύρου (2027, 2029).

Αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για τον ιδιόρρυθμο γκαρντ, όμως οι Μάβερικς ήταν αυτοί που πέτυχαν συμφωνία. Ο Αμερικανός σταρ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας, Τζέισον Κιντ, αλλά και με τον General Manager, Νίκο Χάρισον. Πλέον, αναμένεται να δούμε στο παρκέ το… φονικό δίδυμο Ντόντσιτς–Ίρβινγκ. Πάντως, στην Αμερική αναφέρουν ότι το “front office” της ομάδας συμβουλεύτηκε τον Σλοβένο γκαρντ πριν ολοκληρώσει την κίνηση.

Από την άλλη, οι Νεοϋορκέζοι έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν για να έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο γύρω από τον Κέβιν Ντουράντ. Ο Ντίνγουιντι επιστρέφει στο Μπρούκλιν μετά από 1,5 χρόνο, όταν και είχε αποχωρήσει μέσω της ανταλλαγής πέντε ομάδων που είχε στείλει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Λέικερς.//

Το δημοσίευμα:

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023