Βατή η κλήρωση για τον Προμηθέα

Η ομάδα της Πάτρας, ούσα η μοναδική εκπρόσωπος του ελληνικού πρωταθλήματος στη διοργάνωση, βρέθηκε στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας και απέφυγε δυνατά “ονόματα” όπως είναι η γαλλική Μπουργκ, η ισπανική Μπανταλόνα και η τουρκική Μπουρσασπόρ.

Οι 20 ομάδες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους των 10 και θα ακολουθήσουν 18 παιχνίδια. Οι πρώτοι 8 κάθε ομίλου προχωράνε στην επόμενη φάση των νοκ άουτ.

Αναλυτικά οι ομάδες των δυο γκρουπ:

