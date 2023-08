Βαρύτατο πρόστιμο στον Χάρντεν από το NBA

Η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, τιμώρησε τον αστέρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, λόγω όσων είπε για τον General Manager της ομάδας που αγωνίζεται.

Ο Τζέιμς Χάρντεν σε εκδήλωση που διοργάνωσε γνωστή εταιρία ένδυσης στην Κίνα, ήταν καλεσμένος για να παίξει μπάσκετ με παιδιά από ακαδημίες και σχολεία. Στην συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για τον ίδιο, αλλά και για τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ, καθώς την ώρα της ομιλίας του τον αποκάλεσε ψεύτη. Συμπληρωματικά είπε πως έκανε λάθος και δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου και έφτασε μέχρι τα κεντρικά γραφεία του NBA. Η λίγκα αφού εξέτασε το βίντεο, επέβαλε πρόστιμο 100.000 δολαρίων στον Αμερικανό σούπερ σταρ, καθώς οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι δυσφήμιση για το πρωτάθλημα και την ίδια την ομάδα.

Όλα αυτά συνέβησαν διότι ο Χάρντεν ζητάει ανταλλαγή, με την ομάδα του να μην φαίνεται διατεθειμένη να εκπληρώσει την επιθυμία του.//ΓΡ.

The NBA has officially assessed a $100,000 fine to James Harden for calling Sixers president Daryl Morey “a liar” … with the league ruling that Harden’s comments did constitute unauthorized public discussion of a trade demand. pic.twitter.com/QHZ3ZmYV0o

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 22, 2023