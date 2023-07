Τζόνσον για Ναν: «Ο Ολυμπιακός είναι ιδανική επιλογή»

Ο πρώην “ερυθρόλευκος” NBAer σχολίασε στο Twitter την πιθανή μετακίνηση του 27χρονου γκαρντ, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τον Αμερικανό.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του ρόστερ του ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του και ο Κέντρικ Ναν αποτελεί τον επικρατέστερο μεταγραφικό στόχο των “ερυθρολεύκων”.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ ακόμα δεν έχει απαντήσει στους Πειραιώτες, καθώς εξετάζει τις τελευταίες επιλογές του, προκειμένου να βρει συμβόλαιο στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, όμως το όνομά του παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο άλλοτε “ερυθρόλευκος” ΝΒΑer, Έντι Τζόνσον, πήρε θέση δημόσια στο Twitter για την πιθανή μετακίνηση του Ναν στον Ολυμπιακό, προτρέποντάς τον να πάρει την απόφαση και να έρθει στον Πειραιά, καθώς τονίζει πως θα είναι η καλύτερη σεζόν της ζωής του.

Η ανάρτηση του Έντι Τζόνσον:

«Θα είναι η καλύτερη σεζόν της ζωής του μακριά από το ΝΒΑ. Καμία καλύτερη ομάδα για εκείνον από τον Ολυμπιακό».//Γ.

Will be the best year of his life away from the @nba. No better team to play for than @Olympiacos_BC https://t.co/R9qFzvVuFo

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) July 30, 2023