Τζέιμς: «Ο Σποέλστρα αξίζει κάθε λεπτό του νέου συμβολαίου»

Ο αστέρας των Λέικερς μίλησε για την συνύπαρξη στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ, με τον προπονητή της ομάδας από την ανατολική ακτή να είναι ένας από τους μακροβιότερους προπονητές του πρωταθλήματος.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς στο άκουσμα της είδησης ότι ο Έρικ Σπόελστρα θα αναναεώσει με την ομάδα των Μαϊάμι Χιτ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς μαζί με τον προπονητή του Μαϊάμι είχαν φτάσει σε τέσσερις τελικούς του NBA. Συγκεκριμένα κατέκτησαν δυο τρόπαια, το 2012 και το 2013, ενώ το 2014 ηττήθηκαν από τους Σπερς, με την σχέση τους να γίνεται πιο έντονη και δυνατή μετά το “φιάσκο” των τελικών του 2011, όπου και ηττήθηκαν από τους Μάβερικς. Με την είδηση της ανανεώσης να φτάνει στο NBA, ο Λεμπρόν είπε: «Αξίζει κάθε λεπτό του συμβολαίου. Συγχαρητήρια Σπο», δείχνοντας τον σεβασμό του προς τον πρώην τεχνικό του.//ΓΡ.

Bron showed Coach Spo love after his extension with Miami ❤️ pic.twitter.com/9iPkI6z654

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2024