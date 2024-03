Τζέιμς: «Ήμουν πάντα μεγάλος φαν του Σπανούλη και ελπίζω να είναι και δικός μου»

Στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Αμερικανός γκαρντ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και μίλησε για την ιστορική αυτή επίδοση, με την οποία ξεπέρασε τον Έλληνα θρύλο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάικ Τζέιμς:

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Μιλήσαμε μαζί χθες. Ήμουν πάντα μεγάλος φαν του και ελπίζω να είναι μεγάλος φαν δικός μου. Κάθε φορά που μιλάμε υπάρχει καλή ενέργεια μεταξύ μας. Πιθανότατα θα μιλήσω μαζί του σήμερα ή αύριο».

Για το παιχνίδι: «Ήθελα να νικήσουμε, αφού αν χάναμε θα ήταν περίεργο συναίσθημα. Ήθελα να εστιάσω στο να νικήσω. Δεν με αποσυντόνισε το ρεκόρ. Είμαι χαρούμενος που νικήσαμε. Προσπαθούσα να παίξω, να είμαι ο εαυτός μου και νικήσαμε».

Για τους στόχους της ομάδας: «Να πάμε στα playoffs και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Final Four και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας όλη τη χρονιά. Πήγαμε στο Final Four πέρυσι και δεν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε στον τελικό».

.@TheNatural_05 Press Conference🎙

The @ASMonaco_Basket guard sat down with journalists post-game to talk about a historic night 🗣

Watch it in full! pic.twitter.com/hTQ7592PI3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2024