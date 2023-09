Τριπλή ανταλλαγή για τον Έιτον με πολλές εκπλήξεις

Ο Μπαχαμέζος σέντερ των Σανς βλέπει το ενδεχόμενο της ανταλλαγής σε μια ομάδα μακριά από την Αριζόνα και πιο συγκεκριμένα για το Τέξας και τους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόνσιτς. Ποιος άλλος μπορεί να κερδίσει από μία τέτοια συμφωνία;



Ο Ντιάντρε Έιτον θα είναι ένα από τα ονόματα που θα συζητηθούν πολύ φέτος, καθώς οι Σανς τον έχουν τοποθετήσει στην λίστα με τους υποψήφιους προς ανταλλαγή παίκτες. Η ομάδα της Αριζόνα έχει αλλάξει όλο το ρόστερ από την σειρά των τελικών με τους Μπακς το 2021, με τον Κρις Πολ να είναι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο ρόστερ της “ερήμου”.

Μετά την αποχώρηση του Μόντι Γουίλιαμς από την θέση του προπονητή, τώρα η ομάδα πάει για ολική αλλαγή. Ο Έιτον θα μπει σε έναν κύκλο ανταλλαγής με τις ομάδες που εμπλέκονται είναι οι Σανς, οι Μπλέιζερς και οι Χιτ. Οι Μάβερικς μπαίνουν στην εξίσωση καθώς έχουν υποστηρικτικό ρόλο, λόγω του salary cap που υπάρχει μεταξύ των ομάδων.

Οι Μαβς θέλουν έναν αστέρα δίπλα στον Λούκα Ντόνσιτς, με τον Σλοβένο να έχει μια ακόμα αφορμή να ανανεώσει στους Τεξανούς με τον max συμβόλαιο. Ο Λίλαρντ επωφελείται από αυτό καθώς είναι και αυτός στο πακέτο των ανταλλαγών των τριών ομάδων που όπως όλα δείχνουν, είναι κοντά στην ομάδα του “νονού” του NBA, τον Πατ Ράιλι και τους Μαϊάμι Χιτ.//ΓΡ.

