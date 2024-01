Τρινκιέρι αλά… ιταλικό σουξέ (video)

Ο Ιταλός τεχνικός επέστρεψε στην Euroleague με το… δεξί και με το ίδιο μπήκε και στο 2024, αφού κέρδισε τόσο η Ζαλγκίρις, όσο και ο ίδιος το στοίχημα που είχε βάλει με τους φίλους του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αποτελεί μία προπονητική περσόνα, με πλούσιο χιούμορ και… εκλεπτυσμένες αντιδράσεις οργής. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως είχε βάλει ένα φιλικό στοίχημα με την παρέα του στην Ιταλία, με ένα ιταλικό τραγούδι που θεωρείται “χιτ” στην γείτονα χώρα.

Από ό,τι φαίνεται, ο Τρινκιέρι νίκησε το στοίχημα, όπως και η Ζαλγκίρις την Άλμπα, το βράδυ της Τρίτης (03/01), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague, με τελικό σκορ 77-71.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Οι φίλοι μου στην Ιταλία έβαλαν στοίχημα μαζί μου και μου είπαν πως θα πετύχω εδώ μόνο αν κάνω την “Ζαλγκίριο Αρένα” να παίζει το “Italodisco”. Φίλοι μου, τώρα είμαι 1-0.

Μια νίκη είναι πάντα… νίκη και πρέπει να την απολαύσουμε. Κατά διαστήματα δεν είχαμε καλή εικόνα, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε. Οι παίκτες ήταν καλύτεροι από μένα. Προσπάθησαν να με ακούσουν και να καταλάβουν τι θέλω από αυτούς. Αυτό που ζήτησα είναι ένα πράγμα μόνο: δεν θέλω το τέλειο παιχνίδι, αλλά μπορώ να ζητάω από αυτούς πάντα την τέλεια προσπάθεια».//ΓΚ

Andrea Trinchieri revealed he had a bet with his friends and left the press conference in style 😂

🎶 ITALODISCO 🎶 pic.twitter.com/jq8iSOBn4x

— BasketNews (@BasketNews_com) January 2, 2024