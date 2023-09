Τρέι Μέρφι: Τρεις μήνες εκτός δράσης από τους Πέλικανς

Ο γκαρντ-φόργουρντ της ομάδας της Νέας Ορλεάνης πέρασε την πόρτα του… χειρουργείου, για επέμβαση επιδιόρθωσης μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο παίκτης των Πέλικανς, Τρέι Μέρφι, τραυματίστηκε σοβαρά σε προπόνηση της ομάδας στο γόνατο του, με το πόρισμα των εξετάσεων να είναι αποκαρδιοτικό για τον αθλητή. Ο 23χρονος γκαρντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και έτσι υπολογίστηκε και ο χρόνος που θα παραμείνει εκτός δράσης.

Ο Μέρφι θα ενταχθεί πίσω στο σύνολο των Πέλικανς σε τρεις μήνες, δηλαδή στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι. Επί της ουσίας, το χρόνος “αδράνειας” κυμαίνεται από 10 έως 12 εβδομάδες.//ΓΚ

ESPN Sources: Pelicans G/F Trey Murphy III underwent surgery to repair a slightly torn left meniscus and is expected to miss 10-to-12 weeks. That timeline could have him back in mid-November. https://t.co/C3y96Nrx9e

