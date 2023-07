Το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Σλούκα

Μετά την επίσημη ανακοίνωση, ακολούθησε και βίντεο για τον 33χρονο διεθνή γκαρντ, με το οποίο το “τριφύλλι” τον καλωσόρισε στην ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Σάββατο 8/7 την ιστορική συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα ο οποίος θα φορά τα πράσινα για τα επόμενα τρία χρόνια. Μετά την επισημοποίηση του ντιλ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θέλησε να καλωσορίσει τον 33χρονο διεθνή γκαρντ με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

@kos_slou is the new member of our green family! ☘️💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/PR4KsQmoRL

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 8, 2023