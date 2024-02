Το ΣΕΦ είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στις πρώτες δύο αγωνιστικές των προκριματικών του EuroBasket

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατέκλυσαν 12.439 φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα τις Εθνικής ομάδας με την Τσεχία, σε έναν αριθμό που τοποθέτησε την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της προσέλευσης κόσμου στις δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών του EuroBasket.

Tα 12.439 εισιτήρια που κόπηκαν έβαλαν το παιχνίδι που διεξήχθη στον Πειραιά, στη δεύτερη θέση της λίστας με αυτά που μάζεψαν τον περισσότερο κόσμο στις δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών για το EuroBasket 2025!

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ισλανδία, την οποία παρακολούθησαν 13.300 κόσμου στο “Σινάν Ερντέμ” της Κωνσταντινούπολης.

National Team love is different ❤️

The #EuroBasket 2025 Qualifiers drew massive crowds across the continent, from Istanbul to Zaragoza and from Piraeus all the way to Riga & Tbilisi! 🏟️

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 27, 2024