Το ΟΑΚΑ μέσα στα 5 γήπεδα με τον περισσότερο κόσμο στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει αφήσει πίσω του τις φιλικές συμμετοχές των προηγούμενων χρόνων στη Euroleague και αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος του καθώς το κλειστό ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι μέσα στα 5 γήπεδα με τον περισσότερο κόσμο.

Οι “πράσινοι” με μπροστάρη τον Εργκίν Αταμάν έχουν καταφέρει να ξανακερδίσουν τον κόσμο τους, καθώς η προσπάθεια της ομάδας επιβραβεύεται και από τους φίλους της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο το ΟΑΚΑ είναι πέμπτο στη σχετική λίστα με τα γήπεδα που έχουν τον περισσότερο κόσμο στη Euroleague στις πρώτες 9 αγωνιστικές.

Πρώτο στη σχετική λίστα βρίσκεται το γήπεδο της Παρτίζαν, Σταρκ Αρένα με 19.024 θεατές μέσω όρο όταν αγωνίζεται η ομάδα το Ομπράντοβιτς, ενώ όταν αγωνίζεται ο Ερυθρός Αστέρας 18.813.Στην τρίτη θέση βρίστεται η Ζαλγκίριο Αρένα με 15.000 θεατές, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Σινάν Ερντέμ Ντομ με 11.415 και την πεντάδα συμπληρώνει το ΟΑΚΑ 11.119. //ΝΚ

The teams with the highest average attendance as of Round 9 🎟️ pic.twitter.com/V0C0S0Oanl

