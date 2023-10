Το νέο κατάστημα των Αντετοκούνμπο θα είναι απέναντι… από το γήπεδο των Μπακς

Το “Antetokounbros Store” ετοιμάζεται για τα εγκαίνιά του και η τοποθεσία του μαγαζιού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το”Fiserv Forum”, το γήπεδο των “ελαφιών”.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο προγραμμάτισαν τα εγκαίνια του νέου τους καταστήματος το Σάββατο (07/10), το οποίο επέλεξαν να είναι απέναντι από το στάδιο των Μιλγουόκι Μπακς.

Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ θα είναι εκεί για να μοιράσουν αυτόγραφα, να φωτογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν. Παράλληλα, θα μοιράσουν παπούτσια από την νέα σειρά του “Greek Freak”, μέσω διαγωνισμού, υπό την παραγωγή και τον σχεδιασμό της Nike, μαζί και με άλλα προϊόντα, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στο κατάστημα των αδερφών Αντετοκούνμπο.//ΓΚ.

MILWAUKEE!!!!

We are proud to announce the opening of our flagship store in the United States! Join us on Saturday for the fall drop and opening celebration 💪🏾💪🏾

🚪Doors open at 1pm

🖊️Autograph signing at 6pm

👟 Zoom Freak 5 Giveaway

📍434 W. Juneau Ave pic.twitter.com/IqYzIZZ2VR

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) October 4, 2023