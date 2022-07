Το μήνυμα του Ντόρσεϊ για τη συμφωνία με Μάβερικς

Απόλυτα ευχαριστημένος δήλωσε ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ για τη συμφωνία του με την ομάδα του Ντάλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τάιλερ Ντόρσει εμφανίστηκε απόλυτα ευχαριστημένος με την εξέλιξη της μετακίνησής του στο NBA και την υπογραφή twο-way συμβολαίου με τους Μαβερικς. α

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας των Μάβερικς», πόσταρε στα σόσιαλ μίντια ο Ντόρσεϊ, συμπληρώνοντας το hashtag «Πόνταρε στον εαυτό σου».

Ο 26χρονος σούτινγκ γκάρντ, που είχε επιλεγεί το 2017 στο41 του ντραφτ, έχει 104 εμφανίσεις στο ΝΒΑ, με τους Χοκς και Γκρίζλις το 2017/2018 και το 2018/19, έχοντας 6,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 16,1 λεπτά κατά μέσο όρο.

Θα έχει τη δυνατότητα να παίξει το πολύ 50 από τα 82 παιχνίδια, καθώς αυτό ορίζει το two-way συμβόλαιο, έχοντας χρόνο στη G League. Για να έχει συμμετοχή στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα πρέπει να μετατραπεί το συμβόλαιό του σε μόνιμο από την ομάδα.

Στον Ολυμπιακό κατέκτησε το νταμπλ, φθάνοντας και στο Final 4 έχοντας 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 10,3 στο ranking σε 24:10 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ αναδείχθηκε MVP στον τελικό Κυπέλλου.

Happy to be a part of the family @dallasmavs #mffl #BetonYourself

— Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) July 26, 2022