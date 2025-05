Το… καλωσόρισμα του Άμπου Ντάμπι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (video)

Με παραδοσιακούς ήχους και φορεσιές υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του Άμπου Ντάμπι. Διάφορα video κυκλοφόρησαν από την άφιξη των ομάδων στο ξενοδοχείο τους, τόσο από τον επίσημο λογαριασμό της EuroLeague, όσο και από το γνωστό μέσο “BasketNews”.

Abu Dhabi welcomes Olympiacos 🔥 pic.twitter.com/OOuoumNOEk — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Οι παίκτες των δύο ομάδων, καθώς και ο Έργκιν Άταμαν, έδειχναν να το απολαμβάνουν και να χαμογελούν.





The reigning EuroLeague champions have landed in Abu Dhabi ☘️ pic.twitter.com/9uYAw2LNoe — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Η EuroLeague έκανε ειδική μνεία τόσο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, όσο και στον Κέντρικ Ναν.





Coach Bartzokas has arrived 🤝



You got him leading @Olympiacos_BC to victory at #F4GLORY? pic.twitter.com/CEWdzeiUfJ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2025