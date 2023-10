Το δώρο του Αντετοκούνμπο στον Γκρίφιν (video)

Οι Μπακς αποκόμισαν την πρώτη τους νίκη στο NBA και ο “Greek Freak” έδωσε την μπάλα του ματς, μετά την λήξη του, στον νέο τους προπονητή, ο οποίος κέρδισε για πρώτη φορά στην λίγκα ως head coach.

Ξεκίνημα με το… δεξί για τα “Ελάφια” στη σεζόν 2023-24 στο ΝΒΑ, στην πρώτη επίσημη συνύπαρξη των δύο σούπερ σταρ, Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ, που απολαμβάνει πλέον το Μιλγουόκι, νικώντας με 118-117 τους Σίξερς σε ένα… αγχωτικό ματς. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Έντριαν Γκρίφιν στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη, τελώντας χρέη προπονητή.

Για αυτό τον λόγο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “χάρισε” την μπάλα που έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι στον προπονητή του, ούτως ώστε εκείνος να την κρατήσει για να θυμάται εκείνη την ημέρα.//ΓΚ

Δείτε το video:

Giannis gave the game ball back to Griff. 🥹

Congrats on the first win as head coach! pic.twitter.com/EwoaYkn1tD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2023