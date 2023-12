Το απίστευτο δώρο του Ντόνσιτς στους Μάβερικς

Έκπληκτοι έμειναν οι συμπαίκτες του Σλοβένου γκαρντ ο οποίος ντύθηκε Άγιος Βασίλης και τους μοίρασε από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έχει μπει για τα καλά στο… πνεύμα των Χριστουγέννων και μοίρασε δώρα στους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε βίντεο με τους παίκτες να κάνουν σαν μικρά παιδιά με το δώρο του Σλοβένου για τα Χριστούγεννα.

Μάλιστα, τα ΜΜΕ αποκάλυψαν πως ο Ντόνσιτς ξόδεψε περίπου στα 70 χιλιάδες δολάρια για όλα τα ποδήλατα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο:

Luka Claus strikes again 🚲 @luka7doncic gifted the team and staff their own e-bikes for Christmas 🎁🎄 #MFFL pic.twitter.com/7XoSDb0c7B

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 24, 2023