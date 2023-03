To αφιέρωμα της Euroleague για το αποψινό ντέρμπι (video)

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν το “τριφύλλι” στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague, με την διοργανώτρια αρχή να… βλέπει “ζεστά” το αποψινό κλάσικο.

Με αφορμή το αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, η Euroleague, δημοσίευσε video με στιγμές από παλαιότερα ντέρμπι “αιωνίων” στη διοργάνωση.

Δείτε το video που δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή:

It’s time for the 🇬🇷 derby tonight

Let’s take a look on previous iconic meetings 🔙 pic.twitter.com/bAztp1kt8b

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 31, 2023