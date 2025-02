Θερμή υποδοχή του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο, παρά την ήττα στον τελικό

Παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον “αιώνιο” αντίπαλο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (79-75), οι φίλοι των “ερυθρολεύκων” βρέθηκαν στο ξενοδοχείο στο οποίο μένει η αποστολή της ομάδας, για να δείξουν την στήριξη τους στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εν λόγω κίνηση των φίλων της ομάδας, στέλνοντας κι αυτή με την σειρά της το δικό της μήνυμα σε αυτούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Σε όλα τα εύκολα και τα δύσκολα, είστε πάντα στο πλάι μας…

Σας ευχαριστουμε. Θα συνεχίσουμε να “πολεμάμε” μαζί».//ΝΓ.

✊🏽 Through good and bad, always by our side…



🙏🏽 Thank you. We will keep on fighting together.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IwJCqM1SM5