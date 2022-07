Θέλει να επιστρέψει στους Χόρνετς ο Τόμας

Η ομάδα του Σάρλοτ βρίσκεται σε αναζήτηση πόιντ γκαρντ και ο 33χρονος άσος δήλωσε πως επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά για αυτή τη νέα αγωνιστική χρονιά στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Ο Αϊζάια Τόμας παραμένει free agent και αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με την ομάδα των Σάρλοτ Χόρνετς να αποτελεί ιδανική περίπτωση για εκείνον.

Οι Χόρνετς βρίσκονται στην αναζήτηση ενός πόιντ γκαρντ και ο 33χρονος γκαρντ, έχοντας περάσει για ένα μικρό διάστημα από το Σάρλοτ την προηγούμενη χρονιά, δείχνει θετικός στην επιστροφή του εκεί.

Ο Τόμας στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στους Σακραμέντο Κινγκς, τους Φοίνιξ Σανς, τους Μπόστον Σέλτικς, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Ντένβερ Νάγκετς, τους Ουόσινγκτον Ουίζαρντς, τους Νιού Όρλεαν Πέλικανς, αλλά και τους Ντάλας Μάβερικς.

I need to be back with my young killas!!! https://t.co/V2Mp5BpLHG

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) July 25, 2022