Τα μέτρα… ασφαλείας της Βαλένθια κόντρα στην Μακάμπι (video)

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού θα υποδεχθεί αυτή του Όντεντ Κάτας (18/10, 21.30), στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής, εν μέσω της πρώτης “διαβολοβδομάδας”. Ωστόσο, με όλα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ αυτή την στιγμή, η οικοδέσποινα θέλει να φροντίσει για την προστασία της ίδιας, του γηπέδου της, του κόσμου αλλά και της περιοχής.

Η Βαλένθια θα φιλοξενήσει την Μακάμπι για τις ανάγκες της Euroleague, σε ματς που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ, με την ισπανική ομάδα να λαμβάνει τα μέτρα της για τυχόν τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό συμβαίνει λόγω της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και το ματς της Μακάμπι με την Αρμάνι, στην 2η αγωνιστική.

Δυστυχώς, οι σκηνές τρόμου συνεχίζουν να επικρατούν στην Λωρίδα της Γάζας και οι ομάδες από την Μέση Ανατολή είναι σαν… κινούμενος στόχος. Η Βαλένθια θέλει να διαγράψει με κάθε πιθανό τρόπο το οποιοδήποτε ενδεχόμενο για επίθεση σε εκείνη, λόγω της αναμέτρησής της με την ισραηλινή ομάδα και για αυτό έχουν “επιστρατευτεί” 700 αστυνομικοί.

Δείτε το βίντεο:

Maccabi Tel Aviv arrive with a presidential motorcade before the battle with Valencia 🚨

pic.twitter.com/2k9h6neRpC

— BasketNews (@BasketNews_com) October 18, 2023