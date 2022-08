Συνάντησε τον Γιώργο Παπαπέτρου ο Πιτίνο (ΦΩΤΟ)

Ο Αμερικανός τεχνικός βρέθηκε με τον αδερφό του Ιωάννη Παπαπέτρου στην Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός τεχνικός βρέθηκε με τον αδερφό του Ιωάννη Παπαπέτρου, Γιώργο, στην Αμερική για τον οποίο έσταξε… μέλι χαρακτηρίζοντας τον ως τον επόμενο Κρις Μπρίκλεϊ, ο οποίος θεωρείται ειδικός στο ΝΒΑ σε θέματα προπονητικού workout.

«Είναι ένας μεγάλος workout προπονητής μπάσκετ στην Ελλάδα: Γιώργος Παπαπέτρου. Είναι ο επόμενος Κρις Μπρίκλεϊ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Great workout basketball coach in Greece: Georgios Papapetrou!! The next Chris Brickley – Welcome to the Big Apple! pic.twitter.com/GFbiYv9T5h

— Rick Pitino (@RealPitino) August 9, 2022