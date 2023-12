“Συμφωνία” Τρινκέρι με Φενερμπαχτσέ

Σύμφωνα με Τουρκικά δημοσιεύματα ο Ιταλός τεχνικός είναι ο νέος προπονητής της ομάδας από την Κωνσταντινούπολη και μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Αντρέα Τρινκέρι είναι μια ανάσα μακριά από την επίσημη συνεργασία με την Φενερμπαχτσέ, μετά το διαζύγιο με τον Δημήτρη Ιτούδη. Αρκετά δημοσιεύματα από την Τουρκία είχαν δημοσιεύσει πως ο βοηθός του Έλληνα τεχνικού, Στέφανος Δέδας ήταν το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό ήταν απλά ένα σενάριο. Ο 55χρονος Ιταλός προπονητής βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από τον περασμένο Ιούνιο, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου μετά από μια τριετία.

