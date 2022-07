Στους Τίμπεργουλβς ο Πάσκαλ

O Αμερικανός φόργουορντ, που βρέθηκε ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA με την φανέλα των Τίμπεργουλβς.

Ο Έρικ Πάσκαλ που απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο Αμερικανός, παρόλο που είχε μία αρκετά καλή πρόταση από τους “πράσινους”, βρήκε συμβόλαιο στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μινεσότα.

Σε τρεις σεζόν επαγγελματικής καριέρας στους Ουόριορς και τους Τζαζ, ο Πάσκαλ έχει 9.8 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά 19.5 λεπτά, παίζοντας κυρίως στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Free agent F Eric Paschall has agreed to a one-year deal with Minnesota, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2022