Στους Θάντερ ο Μιλς

Στην Οκλαχόμα “μετακομίζει” ο Αυστραλός γκαρντ μέσω ανταλλαγής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Συμπαίκτης των… γνώριμων από τα ευρωπαϊκά παρκέ, Βασίλιε Μίτσιτς και Αλεξέι Ποκουσέβσκι, θα είναι ο Πάτι Μιλς, ο οποίος μετέβη στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μέσω ανταλλαγής που εμπλέκονται τόσο οι Μπρούκλιν Νετς, όσο και οι Χιούστον Ρόκετς.

Ο Αυστραλός γκαρντ συμπεριλήφθηκε σε ένα trade και θα μετακομίσει στην Οκλαχόμα, με τους Θάντερ να παίρνουν ένα draft pick, προκειμένου να δεχτούν το συμβόλαιο 6.8 εκατομμυρίων του Μιλς.

Μέχρι στιγμής στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, ο Μιλς μετράει 9 χρονιές με 860 παιχνίδια, μετρώντας 9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.//Γ.

Oklahoma City is acquiring Brooklyn guard Patty Mills as part of a broader deal through Houston, sources tell ESPN. The Thunder will receive draft compensation to take on Mills’ $6.8M expiring deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023